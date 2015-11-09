Огромнейшая благодарность магазину "2кита" в общем и менеджеру Дмитрию в частности. Позвонила заказать собаку ребенку на День рождения. Так как другой ресурс подвел, пришлось искать подарок в последний день. Связались буквально минут через 20, обрадовав, что есть в двух цветах. В результате привезли обе, чтобы я смогла оценить наглядно. Доставка - отдельная песня. Объяснила ситуацию (к пяти ребенка надо забрать), и Дмитрий пообещал, что доставят до этого времени. В результате в три часа мне перезвонил курьер, сообщив, что через 5 минут будет. И (О ЧУДО!) через 5 минут звонил в домофон. Вежливый молодой человек также пообещал, что в случае каких-либо накладок или дефектов игрушку обменяют. К счастью, собачка в исправном состоянии и надо было видеть глаза ребенка, когда он пришел домой и увидел это чудо! В общем, спасибо, ребята за то, что вы такие замечательные! Успешного вам развития и побольше благодарных клиентов!!!