Новинки
Год выпуска: 2020
Класс: горный
Двухподвес: нет
Подростковый велосипед: нет
Количество скоростей: 16
Количество звезд в системе: 2
Количество звезд в кассете: 8
Класс: горный
Двухподвес: нет
Подростковый велосипед: нет
Количество скоростей: 16
Количество звезд в системе: 2
Количество звезд в кассете: 8
974 руб.
Артикул: 1799732
Наличие:есть
Год выпуска: 2020
Класс: горный
Двухподвес: нет
Подростковый велосипед: нет
Количество скоростей: 16
Количество звезд в системе: 2
Количество звезд в кассете: 8
Класс: горный
Двухподвес: нет
Подростковый велосипед: нет
Количество скоростей: 16
Количество звезд в системе: 2
Количество звезд в кассете: 8
974 руб.
Артикул: 1799730
Наличие:есть
Год выпуска: 2020
Класс: горный
Двухподвес: нет
Количество скоростей: 21
Количество звезд в системе: 3
Количество звезд в кассете: 7
Тип трансмиссии: с внешним переключением
Класс: горный
Двухподвес: нет
Количество скоростей: 21
Количество звезд в системе: 3
Количество звезд в кассете: 7
Тип трансмиссии: с внешним переключением
879 руб.
Артикул: 1799729
Наличие:есть
Год выпуска: 2020
Класс: горный
Количество скоростей: 21
Количество звезд в системе: 3
Количество звезд в кассете: 7
Тип трансмиссии: с внешним переключением
Каретка: начальные / SBY-B02
Класс: горный
Количество скоростей: 21
Количество звезд в системе: 3
Количество звезд в кассете: 7
Тип трансмиссии: с внешним переключением
Каретка: начальные / SBY-B02
566 руб.
Артикул: 1764202
Наличие:есть
Год выпуска: 2020
Класс: фэт-байк
Количество скоростей: 8
Количество звезд в системе: 1
Количество звезд в кассете: 8
Каретка: прогулочные / Neco B911E Cartridge
Задний переключатель: Shimano (RD-M310)
Класс: фэт-байк
Количество скоростей: 8
Количество звезд в системе: 1
Количество звезд в кассете: 8
Каретка: прогулочные / Neco B911E Cartridge
Задний переключатель: Shimano (RD-M310)
1 033 руб.
Артикул: 1684799
Наличие:есть
Год выпуска: 2020
Класс: фэт-байк
Двухподвес: нет
Количество скоростей: 8
Количество звезд в системе: 1
Количество звезд в кассете: 8
Тип трансмиссии: с внешним переключением
Класс: фэт-байк
Двухподвес: нет
Количество скоростей: 8
Количество звезд в системе: 1
Количество звезд в кассете: 8
Тип трансмиссии: с внешним переключением
1 033 руб.
Артикул: 1684798
Наличие:есть
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детских велосипедов и самокатов
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E-mail: info@2kita.by
В нашем магазине вы найдете большой выбор велосипедов
детских велосипедов и самокатов
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