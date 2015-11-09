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    Новинки

    Велосипед Stinger Reload Std 27.5 (16, черный, 2020)
    Велосипед Stinger Reload Std 27.5 (16, черный, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: горный
    Двухподвес: нет
    Подростковый велосипед: нет
    Количество скоростей: 16
    Количество звезд в системе: 2
    Количество звезд в кассете: 8
    974 руб.
    Артикул: 1799732
    Наличие:есть
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    Велосипед Stinger Reload Std 27.5 (16, серебристый, 2020)
    Велосипед Stinger Reload Std 27.5 (16, серебристый, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: горный
    Двухподвес: нет
    Подростковый велосипед: нет
    Количество скоростей: 16
    Количество звезд в системе: 2
    Количество звезд в кассете: 8
    974 руб.
    Артикул: 1799730
    Наличие:есть
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    Велосипед Stinger Reload LE 27.5 (18, черный, 2020)
    Велосипед Stinger Reload LE 27.5 (18, черный, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: горный
    Двухподвес: нет
    Количество скоростей: 21
    Количество звезд в системе: 3
    Количество звезд в кассете: 7
    Тип трансмиссии: с внешним переключением
    879 руб.
    Артикул: 1799729
    Наличие:есть
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    Велосипед Stark Slash 26.2 V (14.5, белый/черный/серый, 2020)
    Велосипед Stark Slash 26.2 V (14.5, белый/черный/серый, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: горный
    Количество скоростей: 21
    Количество звезд в системе: 3
    Количество звезд в кассете: 7
    Тип трансмиссии: с внешним переключением
    Каретка: начальные / SBY-B02
    566 руб.
    Артикул: 1764202
    Наличие:есть
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    Велосипед Stark Fat 26.2 HD (20, голубой/черный/белый, 2020)
    Велосипед Stark Fat 26.2 HD (20, голубой/черный/белый, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: фэт-байк
    Количество скоростей: 8
    Количество звезд в системе: 1
    Количество звезд в кассете: 8
    Каретка: прогулочные / Neco B911E Cartridge
    Задний переключатель: Shimano (RD-M310)
    1 033 руб.
    Артикул: 1684799
    Наличие:есть
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    Велосипед Stark Fat 26.2 HD (18, голубой/черный/белый, 2020)
    Велосипед Stark Fat 26.2 HD (18, голубой/черный/белый, 2020)
    Год выпуска: 2020
    Класс: фэт-байк
    Двухподвес: нет
    Количество скоростей: 8
    Количество звезд в системе: 1
    Количество звезд в кассете: 8
    Тип трансмиссии: с внешним переключением
    1 033 руб.
    Артикул: 1684798
    Наличие:есть
    СравнитьВ сравненииДобавить в сравнениеУбрать из сравнения
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    Новости

    Royal Baby - встречайте новинки в нашем каталоге!
    Royal Baby - встречайте новинки в нашем каталоге!
    Детские велосипеды Royal Baby разработаны с учётом анатомических особенностей растущего организма. Яркий дизайн и повышенная безопасность повысили популярность этого бренда. Теперь наши покупатели могут познакомиться с новыми моделями!
    Новый бренд велосипедов Bear Bike в каталоге
    Новый бренд велосипедов Bear Bike в каталоге
    В каталоге нашего магазина появился новый бренд велосипедов. Российская компания Bear Bike, основанная в 2014 году, за годы своего существования успела доказать, что велосипед может быть стильным, качественным и комфортным одновременно.
    Платите за товары не спеша! Карта Черепаха 10 месяцев
    Платите за товары не спеша! Карта Черепаха 10 месяцев
    Оплачивайте товары картой рассрочки Черепаха на 10 месяцев
    Поступление велосипедов Aist 2020 года
    Поступление велосипедов Aist 2020 года
    Велосипеды Aist 2020 уже в наших магазинах. Спешите опробовать!
    Дисконтные карты для постоянных покупателей 2кита
    Дисконтные карты для постоянных покупателей 2кита
    У нас отличная новость, в магазине 2кита появились дисконтные карты, по которым всегда можно будет иметь скидку в 5% на любую покупку.
    Самокат в подарок при покупке велосипеда!
    Самокат в подарок при покупке велосипеда!
    Магазин 2кита раздает подарки: при покупке трехколесного велосипеда с ручкой Baby Trike Premium Original каждый получает в подарок отличный самокат!
    Онлайн оплата - Теперь ещё удобнее на 2kita.by
    Онлайн оплата - Теперь ещё удобнее на 2kita.by
    На сайте 2kita.by подключен сервис онлайн оплаты! Теперь можно оплачивать понравившийся товар из любой точки мира, главное иметь под рукой интернет и банковскую карточку с положительным балансом.

    2kita - доставляем радость!

    О компании

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    Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
    E-mail: info@2kita.by 
    В нашем магазине вы найдете большой выбор велосипедов
    детских велосипедов и самокатов 
    Подробнее

    Отзывы клиентов

    Запрос LJhe9QnGPv
    Марина
    Хочу поблагодарить мазин , за прекрасное обслуживание, как консультантов , так и курьера. Я такого хорошего и внимательного отношения к покупателям давно не встречала. Желаю вам успехов )
    Запрос aLnvzND1xo
    СЕРГЕЙ
    ОТЛИЧНЫЙ САЙТ.ПРЕВОСХОДНЫЙ МАГАЗИН.ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ.СДЕЛАЛ ЗАКАЗ.НУЖЕН БЫЛ ДЕТСКИЙ ТРАКТОР Wenyi,WY900 ДЛЯ ВНУКА.ОФОРМИЛ ЗАКАЗ.БЫСТРАЯ ДОСТАВКА.МОЛОДЦЫ.А КАК ДОВОЛЕН ВНУК.СКОЛЬКО РАДОСТИ В ГЛАЗАХ.ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
    Запрос EBhMTwhSh7
    Elena
    Большое спасибо за профессионализм, оперативность и хорошее настроение накануне нового года! Заказ привезли даже раньше указанного срока, ко всем просьбам прислушались - просто сказка. Удачи компании в новом году и много хороших, адекватных клиентов!
    Запрос wJx43FQXS0
    екатерина
    Хочется поблагодарить компанию за оперативность и вежливое и доброжелательное отношение к клиентам! Обзвонила половину Минска в поисках санок для маленького сына. Почему-то именно сегодня ни у кого не оказалось их в наличии. Заказ отправила где-то в час дня, а без пятнадцати шесть мой малыш уже стал очень счастливым обладателем собственного транспорта) Спасибо
    Запрос EXzU4EWeWA
    Ольга
    Отличный магазин, сервис на высоте! Спасибо консультанту Вере Силич! Заказ делала 21.12 днем, 22.12 в 12:00 уже доставили игрушки в Брест! Спасибо!
    Запрос qOiYHyBCrr
    Людмила
    Решили подарить внучкам детскую игровую палатку. Связались по данным телефонам, оператор сказала,что перезвонит через пару минут. Перезвонила , сообщила о наличии и спросила,как будем забирать? Так как это рядом с домом( !!! ), вопрос решили оперативно. Палатка ОЧЕНЬ понравилась. И все  работники отзывчивые и позитивные.Спасибо ,что дарите нам хорошее настроение!!!Всем буду вас рекомендовать!
    Запрос lxrun9xBfT
    Дмитрий
    Приобрел в данном магазине гантели"ATLAS SPORT",быстро выходят на связь, доставка. Все отлично, я доволен. 5+
    Запрос XlPESGdcZz
    Елена
    Добрый день! Хочу выразить благодарность магазину 2kita, а больше всего поблагодарить Юлию за терпение и внимание к клиенту! Выбрать подарок в садик для всей группы оказалось очень сложно... Юлия, в течении трех дней выслушивала наши капризы, предлагала все возможные варианты,  и даже в выходной день не оставляла нас без внимания. И тем не менее она помогла нам в выборе и даже сделала хорошую скидку!  Спасибо вам большое! Заказ привезли в указанное время,  в срок,  все в целости и сохранности,с нужными нам документами для родителей! Класс! Все довольны! У вас лучший магазин! Буду всем Вас рекомендовать!
    Отзыв №1 Юлия
    Юлия
    Огромнейшая благодарность магазину "2кита" в общем и менеджеру Дмитрию в частности. Позвонила заказать собаку ребенку на День рождения. Так как другой ресурс подвел, пришлось искать подарок в последний день. Связались буквально минут через 20, обрадовав, что есть в двух цветах. В результате привезли обе, чтобы я смогла оценить наглядно. Доставка - отдельная песня. Объяснила ситуацию (к пяти ребенка надо забрать), и Дмитрий пообещал, что доставят до этого времени. В результате в три часа мне перезвонил курьер, сообщив, что через 5 минут будет. И (О ЧУДО!) через 5 минут звонил в домофон. Вежливый молодой человек также пообещал, что в случае каких-либо накладок или дефектов игрушку обменяют. К счастью, собачка в исправном состоянии и надо было видеть глаза ребенка, когда он пришел домой и увидел это чудо! В общем, спасибо, ребята за то, что вы такие замечательные! Успешного вам развития и побольше благодарных клиентов!!!
    Отзыв №2 Машка Танкович
    Маша Танкович
    Мама
    Заказывала бустер BAMBOLA. Работой магазина осталась очень довольна: по телефону проконсультировали, сделали скидку) Курьер приехал вовремя, привез на выбор две интересующие расцветки, все показал, рассказал. Все четко, вежливо, грамотно и по делу) Спасибо, ребята, за слаженную и грамотную работу на всех этапах, так держать!Все четко,дружелюбно. Так держать!
    Отзыв №4 OOO "Солис Форс"
    OOO "Солис Форс"
    OOO "Солис Форс"
    Отмечаем высокую квалификацию и компетентность специалистов компании, которые позволили решить поставленные задачи своевременно и на высоком уровне.
    Подчеркиваем всестороннюю комплексную проработку оказываемых услуг, грамотное оформление, активное стремление разрешать все возникающие вопросы.
    Считаем возможным рекомендовать 2KITA, как квалифицированного и компетентного партнера в сфере услуг. Отдельная благодарность за подарок. Купили стол Сокол.
    Отзыв №3 татьяна
    Татьяна
    Хороший магазин!
    Делала заказ 30.12 в этом магазине, срочно нужно было купить подарок к Новому году, но не думала, что успеют привезти до праздника. Но я ошибалась. Сотрудники магазина сработали очень оперативно и уже 31.12 в середине дня коляска была у меня дома. Хочу выразить огромную благодарность! Теперь за подарками детям только в этом магазине! Купила коляску X-Lader X-Cite.
    Отзыв №9
    Светлана
    Магазин сам по себе не очень большой, но вмещает, как оказалось, очень много. Есть на любой вкус и возраст. А, ну и кошелек. Много интересного, есть что выбрать и чем порадовать малыша за хорошее поведение :)
    Отзыв №8
    Паша
    Нужно было срочно купить подарок на день рождения маленькому ребенку, забежал в магазин. А там такой выбор, что поначалу и растерялся. На помощь пришла приятная девушка, все расспросила и показала самые интересные и подходящие варианты. Дальше выбрал быстро, очень доволен всем, спасибо.
    Отзыв №7
    Слава
    Настоящий рай для детей! Мой сын не хотел уходить из магазина, ведь там столько всяких машинок, роботов, конструкторов и прочего. Цены приятно удивили, поэтому с радостью побаловал ребенка новой игрушкой. На будущие покупки пообещали уже скидку, очень приятно.
    Ответ магазина
    Слава, спасибо за отзыв! Ждем Вас снова! С уважением, команда 2kita.by
    Отзыв №6
    Наталья
    Побывали в новом магазине 2 Кита. Очень большой выбор разных игрушек – смогли выбрать то, то понравилось и дочке и мне по всем критериям. Цены приемлемые, есть дисконтные карты. Обязательно заглянем еще.
    Запрос ZeJj7Q9GJ6
    Сергей
    Живу в Гродно. Заказал для себя горный велосипед STINGER RELOAD PRO 27.5 ! Для меня это первая покупка в данном магазине! Товар просто супер!!! Все соответствует описанию! Полный комплект! Спасибо вам за вашу работу, успехов в бизнесе и однозначно рекомендую всем !!!
    Запрос 35hNwQ4tAx
    Дмитрий
    Заказывал роликовые коньки tempish Daco 33-36, комплект защиты Tempish TakyS размер М. Качество коньков отличное, комплект защиты так же на отлично, правда на детей 5-7 лет необходимо брать размер S, но М нормально будет на одежду и немножко на вырост. Магазину совет - добавте описание по примерной сетке как в инструкции, там хорошо описано., размер - вес - лет.
    Запрос RY6wQxua0C
    Анна
    Спасибо большое магазину за радость при покупке и ту радость, что вы дарите детям! Огромный выбор для всех возрастов, отличная консультация перед покупкой, быстрая доставка и вежливый сервис. Спасибо!
    Запрос k3Mu5veIEo
    Артур
    Заказал в 2Kita Бустер Happy Baby Booster Rider,перед этим проконсультировался в онлайн чате,менеджер ответил на все вопросы оперативно и доходчиво,удобно что в магазине можно приобрести в рассрочку,еще и доставка бесплатная.Сделал вечером заказ,на утро мне перезвонили и обсудили время и нюансы.Курьер привез в оговоренное время(заранее предупредив).Качеством бустера довольны,купон на 5% скидку,гарантия на 12 мес и чек прилагались.К слову,уже не в первый раз заказываем в этом магазине,сервисом и ценами довольны.Будем и дальше к вам обращаться) Успехов!
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    771 4000 МТС | A1 | Life:)
    Работаем ежедневно: с 9 до 21
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